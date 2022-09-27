Панченко Степ. Никиф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанченко Степ. Никиф.

Панченко Степ. Никиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Панченко Степ. Никиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Глуховский уезд, Ямпольск., с. Малепни

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.