Звонкин Григ. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗвонкин Григ. Вас.

Звонкин Григ. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Звонкин Григ. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Никитинск., с. Красилов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.