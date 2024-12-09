Косоуров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосоуров Николай

Косоуров Николай

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Косоуров Николай
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Оларевск. д. Федотова.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.