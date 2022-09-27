Смирнов Вас. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Вас. Ив.

Смирнов Вас. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смирнов Вас. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Таганрогский округ, с. Канушского

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.