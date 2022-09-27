Демидов Матвей Касьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидов Матвей Касьянов

Демидов Матвей Касьянов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Демидов Матвей Касьянов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Протасовская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.