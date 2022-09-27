Рожков Федор Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожков Федор Ильин

Рожков Федор Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рожков Федор Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Белецкий уезд, Глодянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.