Богров Ефим Афан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогров Ефим Афан.

Богров Ефим Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Богров Ефим Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Корочанский уезд, Подолешан., с. Красное

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.