Сидоренко Митрофан Игн. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоренко Митрофан Игн.

Сидоренко Митрофан Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сидоренко Митрофан Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Ольшанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.