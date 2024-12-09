Поварницын Григор. Лавров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоварницын Григор. Лавров

Поварницын Григор. Лавров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Поварницын Григор. Лавров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Гольянск., д. Поваренк.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.