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Гримаев Иван Абрам.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гримаев Иван Абрам.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Землянский уезд, Краснодолин., Николаев

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