Мормизов Федот Пантел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМормизов Федот Пантел.

Мормизов Федот Пантел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мормизов Федот Пантел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Севский уезд, Челмыжской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.