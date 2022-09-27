Дзюба Феодосий Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДзюба Феодосий Лукич

Дзюба Феодосий Лукич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дзюба Феодосий Лукич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Борзенский уезд, Ивангородской, х. Г.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.