Крюков Козьма Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюков Козьма Данилович

Крюков Козьма Данилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крюков Козьма Данилович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Ачитской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.