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Мельфатник Авгусг Янов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мельфатник Авгусг Янов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Туккумский уезд, г. Туккум

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