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Бударин Васил. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бударин Васил. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Московской д. Веревской

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