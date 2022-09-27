Рейнвальд Август Иоганов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРейнвальд Август Иоганов

Рейнвальд Август Иоганов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рейнвальд Август Иоганов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Феллинский уезд, Эйзекюльской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.