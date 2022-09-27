Колчин Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолчин Иван Васильев

Колчин Иван Васильев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колчин Иван Васильев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Слоб. Подновье

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.