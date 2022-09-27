Лощаев Петр Пав. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛощаев Петр Пав.

Лощаев Петр Пав.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лощаев Петр Пав.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Чериковский уезд, Дубровицкой.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.