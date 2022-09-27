Сирп Антон Янов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСирп Антон Янов

Сирп Антон Янов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сирп Антон Янов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Эзельский уезд, Усмойзской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.