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Захаренко Алексей Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Захаренко Алексей Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Котельская Устье

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