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Красовский Фома Поликарпович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Красовский Фома Поликарпович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Белостокский уезд, д. Сытки

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