Шалахматов Низамодин Сафержьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалахматов Низамодин Сафержьянов

Шалахматов Низамодин Сафержьянов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шалахматов Низамодин Сафержьянов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Царёвококшайский уезд, Кулеким., с. Н.Кьяво.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.