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Бездежский Ицко Вельв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бездежский Ицко Вельв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Кобринский уезд, м. Иванова

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