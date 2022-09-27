Безпалов Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезпалов Иван Григорьевич

Безпалов Иван Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Безпалов Иван Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Керенский уезд, Керенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.