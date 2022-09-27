Шубтарский Николай Петров. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШубтарский Николай Петров.

Шубтарский Николай Петров.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шубтарский Николай Петров.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Грубешовский уезд, гм. Вербков., д. Маличи.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.