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Шендлер Густав Авг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шендлер Густав Авг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Холмский уезд, гм. Жмудь., д. Белино.

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