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Попов Иван Варфол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Попов Иван Варфол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, д. Данилово.

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