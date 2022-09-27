Степанов Григ. Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Григ. Степ.

Степанов Григ. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Степанов Григ. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Демянский уезд, Молвотицкая

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.