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Сизов Павел

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сизов Павел
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Кириловский уезд, Волокосл. в., д. Дорогуже

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