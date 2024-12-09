Семенов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Иван

Семенов Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Семенов Иван
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Кириловский уезд, Островск. в., д. Булдаково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.