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Помелов Василий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Помелов Василий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Кириловский уезд, Воскрес. в., д. Баран…

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