Кочетков Степ. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочетков Степ. Андр.

Кочетков Степ. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кочетков Степ. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Александровская вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.