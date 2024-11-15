Королев Андр. Троф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролев Андр. Троф.

Королев Андр. Троф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Королев Андр. Троф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Клинский уезд, Троицк., д. Горки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.