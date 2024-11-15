Демин Ив. Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемин Ив. Дмитр.

Демин Ив. Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Демин Ив. Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Богородский уезд, Карповск., д. Молоковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.