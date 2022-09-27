Лейкинд Мовша Шмуйл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛейкинд Мовша Шмуйл.

Лейкинд Мовша Шмуйл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лейкинд Мовша Шмуйл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Сенненский уезд, м. Бобр

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.