Жибуртович Никол. Арсеньев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖибуртович Никол. Арсеньев

Жибуртович Никол. Арсеньев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жибуртович Никол. Арсеньев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Слуцкий уезд, Вознесен., х. Гавирин

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.