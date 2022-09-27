Юрчук Александр Максим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрчук Александр Максим.

Юрчук Александр Максим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Юрчук Александр Максим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Пинский уезд, Плотницкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.