Моисеев Васил. Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеев Васил. Иван.

Моисеев Васил. Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Моисеев Васил. Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновской, Монды

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.