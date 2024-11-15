Модин Александр Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМодин Александр Никол.

Модин Александр Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Модин Александр Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Шудской, с. Куличино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.