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Жимонтис Ив. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жимонтис Ив. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Россиенский уезд, им. Рубаново

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