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Люжин Михаил

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Люжин Михаил
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Ковенский уезд, Кейданской, д. Оха…ы

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