Чиков Тимофей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиков Тимофей Андреев

Чиков Тимофей Андреев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чиков Тимофей Андреев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, с.Левое Растащъ

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.