Рузанинков Виктор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРузанинков Виктор Петров

Рузанинков Виктор Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рузанинков Виктор Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Люцинский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.