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Киверкиянц Арсений Макиртычев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Киверкиянц Арсений Макиртычев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Сурмалинский уезд, Игдырское

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