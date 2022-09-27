Пухович Мотыл. Шолол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПухович Мотыл. Шолол.

Пухович Мотыл. Шолол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пухович Мотыл. Шолол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Городнянский уезд, Тупичевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.