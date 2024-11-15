Исаченко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаченко Василий

Исаченко Василий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Исаченко Василий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Новосельск., д. Новосел.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.