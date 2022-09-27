Селедецо Яков Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеледецо Яков Ильич

Селедецо Яков Ильич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Селедецо Яков Ильич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Томашевский уезд, гм. Майд. Горн., д. Пыш.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.