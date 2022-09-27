Ефимов Вавил Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимов Вавил Петр.

Ефимов Вавил Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ефимов Вавил Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Миниярской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close