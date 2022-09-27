Анциферов Михаил Куприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнциферов Михаил Куприянович

Анциферов Михаил Куприянович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Анциферов Михаил Куприянович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Архангельская губерния, Онежский уезд, Прияльская д.Хачеды

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.