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Зеленкин Яков Николаевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зеленкин Яков Николаевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Осинский уезд, Ашапской, д. Лога

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